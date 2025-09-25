Yaşattığınız gurur için teşekkürler

Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselerek büyük gurur yaşatan A Milli Erkek Voleybol Takımı, dünya 1 numarası Polonya'ya diş geçiremedi. Ay-yıldızlı ekibimizde sakatlığı bulunan Efe Mandıracı'nın forma giymediği karşılaşmada güçlü rakibi karşısında mücadele eden Filenin Efeleri, 25-15, 25-22 ve 25-19'luk setlerle 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Polonya yarı finalde İtalya'nın rakibi oldu. Filenin Efeleri'nin Dünya Şampiyonası'nda gösterdiği performans, gelecek adına da büyük umut verdi.

KOVAC ÇOK SİNİRLENDİ

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Slobodan Kovac sonuçtan çok mutsuz. Karşılaşma sonrası sert konuşan Sırp çalıştırıcı, "Bu hayatımızdaki en önemli maçlar ama biz yüzde yüzümüzle oynamıyoruz. Polonya öyle çok özel bir şey oynamadı. Tecrübesizlikten dolayı böyle oldu" dedi.

