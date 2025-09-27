Haber hattı

Ülke puanında büyük tehlike!

Temsilcilerimizin, Avrupa kupasında ilk hafta macerası kötü başladı. Galatasaray, Frankfurt'a 5-1'lik skorla boyun eğerken Fenerbahçe de Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu. İki yenilginin ardından Türkiye, bu hafta UEFA ülke puanında sıfır çekti. 43 bin 600 ile 9. basamaktaki Türkiye'nin, arkasındaki 10'uncu Çekya (40.700) ile de fark 2.900'e düştü. Sezon sonunda ilk 10'un dışına düşersek Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayamayacak ve play-off maçı oynamak zorunda kalacak.

Siftah Anadolu Efes'ten

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon dün başladı. Açılış karşılaşmasında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Esenler Erokspor'u 90-76 mağlup etti. Mücadelenin ilk yarısını domine eden ve soyunma odasına 48-28 üstün giden lacivert-beyazlılar, ikinci devrede vites küçültse de parkeden 14 sayı farkla galip ayrıldı. En skorer isim, Esenler Erok adına 23 sayı kaydeden Jermaine Love oldu. Anadolu Efes'te ise İsaia Cordinier ve Şehmus Hazer 16'şar sayıyla zaferde önemli pay sahibiydi.

Sakarya'da tokatın bedeli kadro dışı

SAKARYASPOR'DA Caner Erkin ve Burak Altıparmak için karar çıktı. Geçtiğimiz gün Pendikspor maçında yeşil-siyahlıların kaptanı Caner Erkin, takım arkadaşı Burak Altıparmak'a tokat attığı için kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Dün toplantı yapan Sakaryaspor Yönetim Kurulu, iki oyuncuyu kadro dışı bıraktığını duyurdu. Sakaryaspor'dan yapılan açıklamada, "Hiçbir bireysel davranış, takım bütünlüğümüzün ve kulüp kültürümüzün önüne geçemez. Bu minvalde, Caner Erkin ve Burak Altıparmak kadro dışı bırakılmıştır" denildi.