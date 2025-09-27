Milli para yüzücü Defne Kurt’tan 5’inci dünya şampiyonluğu

Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nın son gününde kadınlar 100m sırtüstü S10 kategorisinde mücadele eden Defne Kurt, 1:06.95'lik derecesiyle bir kez daha dünya şampiyonu oldu ve organizasyonu 5 altın madalya ile tamamlayarak tarihi bir başarıya imza attı. Milli para yüzücü Defne Kurt, daha önce 50m ve 100m serbest stil, 100m kelebek ve 200m bireysel karışıkta 4 altın madalya kazanmıştı.

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakan Osman Aşkın Bak, sosyal medyada yaptığı paylaşımla milli para yüzücü Defne Kurt'u başarısından dolayı tebrik etti. Bakan Bak, "Defne tarih yazmaya devam ediyor. 7 günde 5 altın madalya. Seninle gurur duyuyoruz kızım" ifadelerinde bulundu.