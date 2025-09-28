Defne’den 7 günde 5. altın madalya

Defne Kurt, Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nın son gününde kadınlar 100 metre sırtüstü S10 kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. 1.06.95'lik derecesiyle birincilik kürsüsüne çıkan Defne, şampiyonayı 5 altın madalya ile tamamladı.. Altın kız Defne, Beytullah Eroğlu, (2017) ve Sümeyye Boyacı'dan (2022) sonra dünya şampiyonluğu yaşayan üçüncü Türk yüzücüsü ünvanını da aldı.