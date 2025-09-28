Defne’den 7 günde 5. altın madalya

Defne Kurt, Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nın son gününde kadınlar 100 metre sırtüstü S10 kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. 1.06.95'lik derecesiyle birincilik kürsüsüne çıkan Defne, şampiyonayı 5 altın madalya ile tamamladı. 7 gün süren organizasyonda daha önce 50 metre ve 100 metre serbest stil, 100 metre kelebek ve 200 metre bireysel karışıkta dünya şampiyonu olan Defne, Türk spor tarihinde bir ilke imza attı
. Altın kız Defne, Beytullah Eroğlu, (2017) ve Sümeyye Boyacı'dan (2022) sonra dünya şampiyonluğu yaşayan üçüncü Türk yüzücüsü ünvanını da aldı. Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda ise Aysel Önder, 400 m T20 kategorisinde 54.51'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.