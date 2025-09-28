Haber turu

Okçulardan madalya yağmuru

2025 Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, altın madalya kazandı. Güney Kore'de düzenlenen organizasyonda Öznur Cüre Girdi ve Büşra Fatma Ün'den oluşan milli takım, finalde Hindastan'ı 152-148 mağlup etti. Öznur Cüre Girdi ve Kenan Babaoğlu'dan oluşan Makaralı Yay Karışık Milli Takım, Çin'le oynadığı finali 155-154 kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu. Önzur Cüre Girdi ayrıca, kadınlar makaralı yay bireyselde ikinci sırada yer alarak şampiyonluğu 1 altın ve 2 gümüş madalya ile noktaladı.

GOL DÜELLOSU IĞDIR FK'NIN

TRENDYOL 1. LIG'IN 8. haftasında Iğdır FK, deplasmanda lider Esenler Erokspor'u 3-2 mağlup etti. Konuk takım 7. dakikada Ahmet Engin, 9'da da Koita'nın golleriyle 2-0'lık üstünlük yakaladı. Kayode ile 25'te farkı indiren ev sahibi, 51'de Recep Niyaz'la eşitliği yakaladı. 56'da Fofana, Iğdır FK'yı galibiyete taşıdı. Günün diğer maçında da Ümraniye ile Çorum 1-1 berabere kaldı.



GALATASARAY İLK MAÇTA BAHÇEŞEHİR'E TAKILDI

TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Galatasaray MCT Technic'i 93-86 mağlup etti. Cimbom, maçın ilk periyodunu 26-23 önde geçerken devreye de 5 sayı farkla girdi (47-42). 3. periyotta 67-66 üstünlük yakalayan Bahçeşehir, karşılaşmadan 93-86 galip ayrıldı. Ev sahibi takımda Flyn 23, Ponitka ve Willams da 15'er sayıyla galibiyette başrol oynadı. G.Saray'da Palmer 27 sayı ile maçın en skorer ismi oldu ancak takımını yenilgiden kurtaramadı. Diğer sonuçlar: Beşiktaş GAİN-Türk Telekom: 77-72, Tofaş-F. Bahçe Beko: 80-78.



Arda Güler'in şovu hezimetle sona erdi

REAL MADRID, İspanya La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid'e 5-2 mağlup olarak bu sezonki tek puan kaybını yaşadı. Atletico, Le Normad ile 1-0 öne geçerken milli futbolcumuz Arda Güler, ilk 11'de başladığı maçta önce Mbappe'ye asist yaptı, ardından da gol atarak takımını 2-1 öne geçirdi. Ancak 45+3'te ev sahibi ekip, Sörloth ile eşitliği yakaladı. İkinci devrede ise Julian Alvarez biri penaltıdan iki kez ağları sarsarken Griezmann da skoru belirledi: 5-2. Böylece Arda'nın şov yaptığı karşılaşmada Real Madrid ilk yenilgisini tattı.



Altay 5 kurtardı, 3 yedi

İNGİLTERE Premier Lig'in altıncı haftasında Manchester United, deplasmanda karşılaştığı Brentford'a 3-1 mağlup oldu. ManU'da ilk on birde sahaya çıkan Altay Bayındır, Igor Thiago (2) ve Mathias Jensen'in gollerine engel olamadı. Tecrübeli eldiven, buna karşılık 5 pozisyonda rakip takıma geçit vermedi. Tek golünü Sesko ile bulan Manchester United, Bruno Fernandes ile kullandığı penaltıdan da yararlanamadı. Bu sonucun ardından Manchester, 6. haftada 3. yenilgisini aldı ve 7 puanda kaldı.