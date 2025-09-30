Milli sporcular, eylülde tarihi başarılara imza attı

Olimpik ve paralimpik branşlarda mücadele eden milli sporcular, eylül ayında aldıkları başarılı sonuçlarla Türk milletine gurur yaşattı.

Türkiye, eylül ayında uluslararası organizasyonlarda takımlar ve ferdi müsabakalarda önemli başarılara imza attı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen 2025 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A Grubu'nda 5'te 5 yaparak dikkatleri çekti.

Grubunu lider tamamlayan ve son 16 turunda İsveç'i, çeyrek finalde Polonya'yı yenen milli takım, yarı finalde de Yunanistan'ı 94-68 gibi farklı skorla mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Millilerin, Arena Riga'da Almanya ile oynadığı final karşılaşması büyük çekişmeye sahne oldu. Uzun süre önde götürdüğü final maçında skor üstünlüğünü son bölümde kaybederek Almanya'ya 88-83 yenilen milliler, şampiyonayı ikinci tamamladı.

A Milli Takım, böylece EuroBasket'te 2001'in ardından 2025'te de gümüş madalya elde etti.

KADIN MİLLİ VOLEYBOLCULAR, İLK KEZ DÜNYA İKİNCİSİ OLDU

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ikinci olarak tarihinin en iyi sonucunu elde etti.

E Grubu'nu 3'te 3 yaprak namağlup lider bitiren ay-yıldızlılar, son 16 turunda Slovenya, çeyrek finalde ABD ve yarı finalde Japonya'yı geçerek finale yükseldi.

Organizasyon tarihinde ilk kez madalya maçına çıkan A Milli Takım, karar setine giden final maçında İtalya'ya 3-2 yenilerek dünya ikincisi oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, dünya şampiyonluğunu kıl payı kaçırsa da tarihinde ilk kez gümüş madalya alarak önemli bir başarıya imza attı.

"FİLENİN EFELERİ" EN İYİ DERECESİNE ULAŞTI

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 6. olarak başarı çıtasını yükseltti.

Grup müsabakalarında sadece bir set vererek 3'te 3 yapan milliler, son 16 turunda Hollanda engelini geçerek tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalde mücadele etti.

"Dünya 1 numarası" Polonya'ya çeyrek finalde yenilen "Filenin Efeleri", organizasyonu 6. bitirerek Dünya Şampiyonası tarihindeki en iyi derecesine ulaştı.

MİLLİ GÜREŞÇİLERDEN 3 MADALYA

Milli güreşçiler, Hırvatistan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı.

Jenerasyon değişiminin yaşandığı milli takım, şampiyonayı 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

Kadınlar 72 kiloda Nesrin Baş gümüş madalya alırken, 50 kiloda Türkiye'yi temsil eden Evin Demirhan Yavuz bronz madalyanın sahibi oldu. Grekoromen stil 77 kiloda güreşen Ahmet Yılmaz da bronz madalyayı boynuna taktı.

MİLLİ CİMNASTİKÇİLER, MACARİSTAN'DA 3 ALTIN MADALYA KAZANDI

Türkiye, Macaristan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nı 3 altın madalyayla tamamladı.

Kulplu beygir ve paralel barda birinci olan Ferhat Arıcan, 2 altın madalya kazandı. Mehmet Ayberk Koşak da halka aletinde birincilik kürsüsünde yer aldı.

PARA YÜZÜCÜ DEFNE KURT TARİHE GEÇTİ

Milli sporcu Defne Kurt, Singapur'daki Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nı 5 altın madalyayla tamamlayarak tarihi bir başarı elde etti.

Paralimpik yüzücü, 50 metre ve 100 metre serbest stil, 100 metre kelebek, 200 metre bireysel karışık ile 100 metre sırtüstü kategorilerinde dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Şampiyona ve Avrupa rekorları da kıran Defne, 7 günde kazandığı 5 altın madalyayla Türk spor tarihinde bir ilke imza attı.

Türkiye, Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nı 5 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 10 madalyayla noktaladı.

PARA OKÇU ÖZNUR CÜRE GİRDİ'DEN "ÜÇLEME"

Güney Kore'de düzenlenen Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden milli takım, 1 altın ve 3 gümüş olmak üzere 4 madalya aldı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları şampiyonu Öznur Cüre Girdi, yarıştığı üç kategoride de madalya kazanma başarısı gösterdi.

Öznur, kadınlar makaralı yay bireyselde gümüş madalyanın sahibi oldu. Mili okçu, kadınlar makaralı yay takımlarda Büşra Fatma Ün ile altın, makaralı yay karışık takım kategorisinde ise Kenan Babaoğlu ile gümüş madalya kazandı.

PARA ATLETLER, DÜNYA ŞAMPİYONASI'NA REKORLARLA BAŞLADI

Hindistan'da devam eden 2025 Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcular Aysel Önder ve Muhammet Khalvandi, dünya rekoru kırarak altın madalya aldı.

Kadınlar 400 metre T20 finalinde yarışan Aysel, 54.51'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Başkent Yeni Delhi'deki organizasyonda TF57 cirit atma kategorisinde mücadele eden Muhammet de 53,30 metrelik derecesiyle dünya rekoru kırdı ve altın madalyayı boynuna taktı.

Şampiyonada ayrıca şu ana kadar Ebrar Keskin gümüş, Hamide Doğangün ise bronz madalyanın sahibi oldu.