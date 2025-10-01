Aile Bakanı Göktaş’tan şampiyonlara kutlama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazanan milli yüzücü Defne Kurt ile Hindistan'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 400 metre T20 finalinde dünya rekoru kırarak altın madalya kazanan milli atlet Aysel Önder'i kutladı. İki sporcuyla da telefonda görüşenifadelerini kullandı. Desteği için Bakan Göktaş'a teşekkür eden Kurt, bayrağı gururla dalgalandırmaya devam edeceğini söylerken, Önder ise Bakan Göktaş'a desteği için teşekkür etti.