Bu lig dünyada bir ilk olacak

Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, 15 Yaş Altı Türkiye Okçuluk Ligi basın toplantısında konuştu. Okçular Vakfı'ndaki törende dünyada bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, "Bu ligle birlikte okçuluk tabana yayılacak, aktif sporcu sayısı artacak ve okçularımızın performansı takip edilebilecek. Türkiye, dünya okçuluğunun yükselen yıldızı. Bu tesadüf değil. Birlikte çalışmanın ve omuz omuza vermenin hikâyesi. Ümit ederim ki başarı ile bu ligi tamamlayıp ilerleyen yıllarda kapsamını büyütürüz ve geliştirerek okçuluğun yeni şampiyonlarını bulmuş oluruz" yorumunda bulundu.

KAYNAĞIMIZ OKYANUSTA DAMLA GİBİ

ERDOĞAN yapılan yatırımlar ile ilgili şöyle konuştu: "Futbolla kıyaslayınca; okçuluğa sağladığımız kaynak okyanusta damla gibi. Daha fazla sponsor desteğini hak ediyoruz. Futbola harcanan paranın karşılığını alamadığımız ortadayken bireysel başarılarımız ortada."