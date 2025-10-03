Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Formula 1'de sıradaki durak Singapur!
Giriş Tarihi: 3.10.2025 09:58

Formula 1'de sıradaki durak Singapur!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 18. yarışı Singapur Grand Prix'siyle devam edecek. Bu sezonki yarışlarda McLaren'den Oscar Piastri, 7 galibiyetle en çok kazanan isim oldu.

AA
Formula 1’de sıradaki durak Singapur!

Formula 1'in sıradaki durağı Singapur'da 4,9 kilometrelik Marina Bay Caddesi Pisti'ndeki yarış, 62 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları, yarın TSİ 16.00, yarış ise 5 Ekim Pazar günü TSİ 15.00'te başlayacak.

F1'de bu sezonki yarışlarda McLaren'den Oscar Piastri'nin 7, Lando Norris'in 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in 4, Mercedes pilotu George Russell'ın ise 1 galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5'i şöyle:

- Pilotlar:

1. Oscar Piastri (Avustralya): 324

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 299

3. Max Verstappen (Hollanda): 255

4. George Russell (Büyük Britanya): 212

5. Charles Leclerc (Monako): 165

- Takımlar:

1. McLaren: 623

2. Mercedes: 290

3. Ferrari: 286

4. Red Bull Racing: 272

5. Williams: 101

ARKADAŞINA GÖNDER
Formula 1'de sıradaki durak Singapur!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz