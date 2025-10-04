Baskıyı yenmek bizim işimiz!

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı yöneticileri ve oyuncuları, 2025-2026 sezonu öncesi düzenlenen medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi. VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştirilen etkinlikte takımın yıldızı Katarina Dangubic ile kısa bir sohbet gerçekleştirdik. VakıfBank gibi bir takıma gelmenin her oyuncu için büyük bir şans olduğunu söyleyen 26 yaşındaki voleybolcu, "Bu formanın bir ağırlığı var. Bunu taşımak, maça çıkmak zor şeyler. Tabii ki üzerimde baskı hissediyorum ama bizim işimiz maça çıktığımızda en iyisini yapabilmek. Ben de en iyi şekilde oynayarak bu baskıyı yenmek için çabalıyorum" dedi. Sırbistan'dan başlayıp, Polonya, İtalya, Çin ve Türkiye gibi birçok farklı ligde oynayan Dangubic, "En son Türkiye'ye geldim. Burası benim evim gibi, burada kendimi evimde hissediyorum Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.



DANGUBİC'LE SORU CEVAP



TAKIMDAKİ en komik arkadaşın kimdir?

Marina Markova

TAKIMDAKİ en çalışkan arkadaşın kimdir?

Bir isim söylemeyeceğim.

BOŞ zamanlarında voleybol dışında en çok ne yapmayı seversin?

Yemek yapıyorum ve uyuyorum. Arkadaşlarımla kahve içmeye çıkıyorum ve idmana hazırlanıyorum.

TÜRK yemeği yapıyor musunuz?

Türk kahvesi ve içecekleri yapabiliyorum.

EN çok hangi Türk yemeğini seviyorsunuz?

Baklava, menemen ve böreği çok seviyorum.

İSTANBUL'DA yapmaktan en çok hoşlandığın şey?

Sahil kenarında yürümeyi seviyorum.

HAYATININ kırılma anı nedir?

Şu an olduğum kişiyi geliştiren en büyük şey 18 yaşında milli takımda oynamaktı.

40. YILA YAKIŞIR BAŞARILAR GELECEK!

VAKIFBANK Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih de yeni sezon için iddialı konuştu. Güçlü bir takım kurduklarını vurgulayan Üstünsalih, "Yeni bir heyecan, yeni sezona başlıyoruz. VakıfBank'tan beklenen, 40. yılımızda, VakıfBank'a yakışır şampiyonlukları inşallah camiamıza yaşatacağız. 17 kişilik kadromuzun yedisi altyapılardan yetişen oyunculardan oluşuyor. Altyapıya verdiğimiz önem açıkça gözüküyor. 4 kupaya da talip olduğumuzu belirtmek istiyorum. Çok güçlü bir kadromuz var. Tijana Boskovic'in gücümüze güç katacağını umuyoruz. Önümüzdeki sezonda da 4 şampiyonluğu alıp camiamızı mutlu etmeye çalışacağız" dedi.