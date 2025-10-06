Gururumuzsun Ayhancan Güven

Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, 2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nın (DTM) final haftasında ikinci yarışı kazanarakRed Bull adına yarışan Güven, Hockenheimring pistinde gerçekleştirilen DTM'nin 8. ve son ayağındaki ikinci mücadeleyi ilk sırada tamamlarken Alman pilotlar Marco Wittmann ikinci, Maro Engel ise üçüncü oldu. Bu sonuçla genel klasman birinciliğine ulaşan27 yaşındaki pilot duygularını şöyle açıkladı: "Burada olmak bile büyük bir şeydi benim için ama DTM şampiyonluğuna ulaşmak gerçekçi bir hayal değildi. Geçmişte bunu biri 'Şampiyon olacaksın' dese kimse inanmazdı. 5 yaşında yarışmaya başladım şu an 27 yaşındayım. Bazı yıllarda imkânsızlıktan yarışamadım. Ailem ve ülkem için her şey demek."