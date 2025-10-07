Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası sahibini buluyor
VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana voleybol takımları arasındaki 2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçı, yarın Ankara'da oynanacak.

İlk kez 2009'da düzenlenen kupa karşılaşmasının 16'ncısı, yarın saat 19.00'da Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

Geçen sezon Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu olan VakıfBank ile AXA Sigorta Kupa Voley'in sahibi Fenerbahçe Medicana, kupa için mücadele edecek.

3 TAKIMIN 5'ER ŞAMPİYONLUĞU VAR

Kupayı 5'er kez müzesine götüren VakıfBank, Fenerbahçe ve Eczacıbaşı, organizasyonun en başarılı takımı ünvanını paylaşıyor.

Yarınki VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçının galibi, Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı en fazla kazanan kulüp ünvanını tek başına ele geçirecek.

Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı kazanan takımlar ve tarihleri şöyle:

Takım Şampiyonluk Yıl
Vakıfbank 5 2013, 2014, 2017, 2021, 2023
Fenerbahçe 5 2009, 2010, 2015, 2022, 2024
Eczacıbaşı 5 2011, 2012, 2018, 2019, 2020

