Soykırımcı ile adil oyun olmaz!

Katliamcı İsrail'in tüm spor organizasyonlarından men edilmesi yönünde küresel çapta çağrılar yapılırken, sporseverlerin statlarda, meydanlarda, sosyal medyada gösterdiği tepkiyi UEFA ve FIFA görmezden geliyor. Norveç Futbol Federasyonu'nun sergilediği insani duruş, yarın Oslo'da oynanacak mücadeleye tarihi bir anlam yükledi. Norveçli yetkililer, dünya kupası elemelerinde İsrail ile yapılacak maçın tüm gelirlerinin Gazze'deki Filistinlilere bağışlanacağını açıklarken, İsrail'in futboldan men edilmesini savunan Norveç'in ilk danı Federasyon Başkanı Lise Klaveness "Gazze'deki sivil halkın uzun süredir maruz kaldığı insani acılara kayıtsız kalamayacağız" dedi. Başkent Oslo'da büyük bir protesto gösterisi bekleniyor. Stada yürüyecek taraftarlar, hem kent merkezinde hem de statta soykırıma tepkilerini tüm gece sürdürecek. FIFA, Rusya-Ukrayna savaşının 4. gününde Rusya'nın üyeliği askıya alırken geçtiğimiz günlerde başkan Infantino, "FIFA bir futbol örgütü olarak jeopolitik sorunları çözemez" diyerek sorumluluğu üzerinden atıp büyük bir skandala imza atmıştı.



AVRUPA LİGİ'NDE ÇİFTE STANDART!

İsrail basketbol takımları Hapoel ile Maccabi Tel Aviv'in Avrupa Ligi'nde karşılaştığı maçta 7 Ekim 2023'te ölenler için saygı duruşunda bulunulmasına izin verilmesi dikkat çekti. İki yıl önce ölen İsrailliler için uluslararası organizasyondaki müsabakada böyle bir uygulamaya vize çıkarken Gazze'de soykırıma maruz kalan Filistinliler için ise saygı duruşu yapılmasına izin verilmemesi yetkililerinin çifte standardını bir kez daha gözler önüne serdi.