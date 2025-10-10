Vodafone Sultanlar Ligi’nde yeni sezon yarın başlayacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, toplam 14 takımın oynayacağı yeni sezonda, ilk yarı 14 Aralık'ta tamamlanacak. Ligde ikinci devre ise 3 Ocak 2026'da başlayacak ve 14 Mart 2026'da sona erecek. Ligde play-off müsabakaları ise Nisan 2026'da oynanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Sultanlar Ligi İsim Sponsoru ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru olarak, dünyada kadın voleyboluna yapılan en büyük desteği sağlamış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Teknolojideki uzmanlıklarını voleybola da yansıttıklarını vurgulayan Şahin, geçen sezon normal sezon maçlarında ve play-off maçlarında 5G destekli "Şahin Gözü" sistemini kullanarak fark yarattıklarını aktardı.

Şahin, "Şahin Gözü, bu uzunlukta bir sezona sahip olan ulusal bir ligde sezonun tamamında ilk defa kullanılmış oldu. Vodafone Sultanlar Ligi de böyle bir uygulamaya ev sahipliği yapan Avrupa'daki ilk lig oldu. Bu çalışmalarımız bu sezonda da artarak sürecek. Yeni sezonda tüm takımlarımıza ve sporcularımıza başarılar diliyoruz. Vodafone olarak, kadın voleybolunun yanında durmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.