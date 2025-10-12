Eczacıbaşı Dynavit, yeni sezonu galibiyetle açtı

Eczacıbaşı Dynavit, yeni sezona yeni evinde "merhaba" dedi. Turuncu-beyazlılar, uzun süredir heyecanla beklenen yeni salonunda ilk kez sahaya çıkmanın heyecanını taraftarlarıyla büyük bir coşkuyla yaşadı.

Taraftarlarıyla sezona güçlü bir başlangıç yapan Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında yeni evinde Aksaray ekibi Kuzeyboru'yu 25-15, 25-14 ve 25-18 skorlarla 3-0 mağlup etti.



Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Göymen

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Rettke, Stysiak, Ebrar, Maglio, Elif, Simge (L), Meliha, Bengisu, Boden

Kuzeyboru: Gamze, Lozo, Dicle Nur, Smarzek, Melisa, Strunjak, Dilek (L), Nilsu, Aleyna, Lila, Cenkta-Tietianiec

Setler: 25-15, 25-14, 25-18

Süre: 77 dakika