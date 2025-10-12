Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Eczacıbaşı Dynavit, yeni sezonu galibiyetle açtı
Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi’nin ilk haftasında yeni evinde Aksaray ekibi Kuzeyboru’yu 3-0 mağlup etti.

Eczacıbaşı Dynavit, yeni sezona yeni evinde "merhaba" dedi. Turuncu-beyazlılar, uzun süredir heyecanla beklenen yeni salonunda ilk kez sahaya çıkmanın heyecanını taraftarlarıyla büyük bir coşkuyla yaşadı.

Taraftarlarıyla sezona güçlü bir başlangıç yapan Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında yeni evinde Aksaray ekibi Kuzeyboru'yu 25-15, 25-14 ve 25-18 skorlarla 3-0 mağlup etti.

Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Göymen
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Rettke, Stysiak, Ebrar, Maglio, Elif, Simge (L), Meliha, Bengisu, Boden
Kuzeyboru: Gamze, Lozo, Dicle Nur, Smarzek, Melisa, Strunjak, Dilek (L), Nilsu, Aleyna, Lila, Cenkta-Tietianiec
Setler: 25-15, 25-14, 25-18
Süre: 77 dakika

