Haber turu

Zirve yine Razgatlıoğlu'nun

TOPRAK Razgatlıoğlu, Portekiz'de kürsünün zirvesine çıktı. 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda milli motosikletçi, sezonun 11. ayağının ilk yarışında birinci oldu. Genel klasmanda 548 puanla ilk sıraya yerleşen Toprak, ikinci Bulega ile puan farkını da 41'e yükselterek şampiyonluk için büyük avantaj yakaladı. Yarışa pole pozisyonundan başlayan Red Bull sporcusu, İtalyan Nicolo Bulega ile büyük çekişme yaşarken son tura çok rahat girdi ve damalı bayrağı 1.948 saniye önünde bitirdi. Bu sezonki 20. galibiyetini elde eden "El Turco" Estoril'de İstiklal Marşı'nı bir kez daha dinletti ve Türk bayrağı ile zafer turu attı.



Fırtına'yı potada Bursa durdurdu

TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk iki maçını kazanan Trabzonspor, 3. haftada sahasında Bursaspor Basketbol'a 85-79 yenildi. Konuk takım da ilk galibiyetini elde etti. İlk devrede Konontsuk'un liderlik ettiği Bursa fırtına gibi esti ve soyunma odasına 5 sayı farkla (43-38) gitti. Trabzon vites yükseltirken 66-57'lik skor avantajı sağladı. Ancak 4. çeyrekte Bursa hücumda da savunmada da iyi olunca karşılaşmayı kazandı. Diğer sonuçlar: Tofaş-Türk Telekom: 85-73, Bahçeşehir Koleji-Mersin: 72-69.



FIFA'dan yurt dışı maçlarına önlem!

UEFA'NIN, La Liga'daki Villarreal-Barcelona maçının ABD'nin Miami şehrinde, Serie A'daki Milan-Como müsabakasının Avustralya'nın Perth kentinde oynanmasına onay vermesi üzerine FIFA harekete geçti. Ulusal lig maçlarının yurt dışında yapılmasının yasaklanması için hukuki adımlar atılacak. UEFA, bu kararı mevcut düzenlemelere dayandırsa da, FIFA sıcak bakmıyor. Kurumun, 'Dengeleri koruma" gerekçesiyle bu tür organizasyonları engellemeye çalıştığı belirtildi. FIFA'nın yasağının, Avrupa kulüplerinin küresel pazarlama stratejilerini doğrudan etkilemesi bekleniyor.



Adanaspor kafilesi lokantada rehin kaldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta maddi açıdan zor günler geçiren Adanaspor, bugün oynanacak Fethiyespor maçı öncesinde beklenmedik olaylar yaşadı. Ciddi ulaşım problemiyle karşılaşan Güney ekibinin başkanı Ergin Göleli, son anda otobüs ayarlayarak takımı deplasmana gönderdi. Ancak dinlenme tesislerinde mola veren kafile, burada yemek yedi. Ancak 3 bin 500 TL tutarındaki ücret ödenemeyince kriz çıktı. Durum takımıyla maça gidemeyen teknik direktör Yüksel Yeşilova'ya iletildi. Yeşilova, lokantanın ücretini IBAN yoluyla ödedi ve takımı rehin kalmaktan kurtardı.