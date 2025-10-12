Manzi, 2025 Dünya Supersport şampiyonluğunu ilan etti! Can Öncü ikinciliği garantiledi

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 11. ayağında ikinci ve son yarış da Estoril Pisti'nde gerçekleştirildi.

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz'deki 11. etabında hafta sonunun son yarışında 3. turda liderliği ele geçirirken, devam eden turlarda da zaman zaman liderliğini sürdürdü. Ancak yarışın bitimine 6 tur kala Can, motoru teknik sorunlar nedeniyle olduğu tahmin edilerek istediği hızlara ulaşamadı ve gerilerde kaldı. Milli motosikletçi Can Öncü, Portekiz'de son yarışı 9. sırada bitirebildi.

Portekiz'de hafta sonunun son yarışını Pata Yamaha Ten Kate Racing ekibinden İtalyan sürücü Stefano Manzi, birinci sırada tamamladı. Bu sonuçla sezonda 10 yarış galibiyeti kazanan Stefano Manzi, son etap öncesinde 2025 Dünya Supersport Şampiyonası'nda şampiyonluğunu ilan etti.

Estoril'de son yarışı, Feel Racing WorldSSP takımından Alman sürücü Philipp Oettl ikinci sırada, Kawasaki WorldSSP ekibinden İspanyol Jeremy Alcoba da üçüncü sırada tamamladı.

Şampiyonada genel klasmanda son etap öncesinde bu sonuçlarla 425 puanla Stefano Manzi birinci, 343 puanla milli motosikletçi Can Öncü ikinci, PTR Triumph Factory Racing ekibinden İngiliz sürücü Tom Booth-Amos da 233 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Böylece Can Öncü de son etap öncesinde 2025 Dünya Supersport Şampiyonası'nı ikinci sırada bitirmeyi garantiledi.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 12. ve son ayağı 17-19 Ekim tarihlerinde İspanya'nın Jerez Pisti'nde koşulacak.