Marina Markova: "Bunun için heyecanlanıyorum"

27 Ocak 2001'de Rusya'da dünyaya gelen Marina Markova, 2016'dan 2019'a kadar Leningradka Saint Petersburg altyapısında forma giyerken, 2019-2022 yılları arasında Syracuse Üniversitesi'nde oynadı. 2022-2023 sezonunu Florida Üniversitesi'nde geçirdi. 2023-2024 sezonu başında Türkiye kariyerine Sultanlar Ligi takımlarından Muratpaşa Belediyesi'ne transfer olarak başlayan Marina Markova, o yıl sezonu Igor Gorgonzola Novara'da tamamladı. Bu takımla birlikte CEV Challenge Cup şampiyonluğu yaşayan Markova, İtalya Ligi'nde ise yarı final oynadı. Aynı sezonun yaz döneminde Endonezya takımlarından Jakarta Electric Pln forması giyen başarılı smaçör 2024-2025 sezonu öncesi VakıfBank'a katıldı.

Yıldız voleybolcu Markova 2025-26 sezonunun başında Vakıfbank'la yeni sezonda lig ve Avrupa Şampiyonlar Ligi hedeflerini, yeni kadro yapılanması ve Vakıfbank'ın Türk sporu açısından önemini ve özel hayatına dair ipuçlarını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.

'SULTANLAR LİGİ DÜNYANIN EN GÜÇLÜ LİGLERİNDEN BİRİ'

Çok sayıda uluslararası tecrübenin ardından VakıfBank formasıyla geçen sezon Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşayan Markova, Sultanlar Ligi'nin dünyanın en güçlü liglerinden biri olduğunu belirterek, "Burada oynamanın en büyük farkı özellikle Avrupa ile kıyaslamam gerekirse fanlar. Çok büyük kitleleri var. Sadece Vakıfbank'ın değil bütün kulüplerin böyle. Buradaki destek bizim için çok önemli. Karşısında oynadığımız diğer takımların gördüğü destek de çok büyük. En büyük farkın bu olduğunu söyleyebilirim Türkiye Ligi için" ifadelerin kullandı.

'DEĞİŞİKLİKLERLE HERKESİN DAHA DA GÜÇLENDİĞİNİ GÖRÜYORUM'

Markova, Sultanlar Ligi'ni geçen yıl şampiyon tamamlayan Vakıfbank'la birlikte ligdeki birçok takımın yeni sezon öncesi yeni kadrolar oluşturduğunu ve bunun kendisini heyecanlandırdığını söyleyerek, "Çok heyecanlıyım bütün bu değişiklikler için. Geçen sezon çok güzel geçti. Diğer takımlar da çok iyiydi. Ama bütün bu değişikliklerle herkesin daha da güçlendiğini görüyorum ve bunun için heyecanlanıyorum. Yeni takımlar da var lige katılan. Bunlarla karşılıklı oynayacağımız için de meraklıyım açıkçası" dedi.

'YİNE FİNAL FOUR'A GİDECEĞİMİZİ UMUYORUM'

2025 CEV Şampiyonlar Ligi'ni dördüncü sırada tamamlayan VakıfBank'ın bu yılki Avrupa hedeflerini de değerlendiren Markova, "Geçen sezon çok güzel tamamladık. Final Four'a da gittik. Oradaki her takım da inanılmaz. Çok zor olacağına eminim. Ama çok iyi geçeceğini ve yine Final 4'a gideceğimizi umuyorum. Bunun için her şeyimizi vermeye hazırız. Geçen sezonda olan geçen sezonda kalır ama bu sezonda aynı şeyi başaracağız" şeklinde konuştu.

VakıfBank'ın spor alanında yurtiçi ve yurtdışı yatırımlarını da değerlendiren Rus smaçör, "Genç oyuncular için böyle bir yapılanma olması çok heyecan verici. Ben de 8 yaşından beri voleybolun içinde olan biri olarak çocuklarla böyle bir imkanın buluşturulmasından dolayı çok mutluyum" diye konuştu.

'BU GÜÇLÜ KADINLARI GÖRMEK BANA HEYECAN VERİYOR'

Voleybolun Türkiye'de kadınların sosyal yaşama katılmaları konusundaki olumlu etkisine ve Vakıfbank'ın bu konuda üstlendiği role de değinen başarılı sporcu, "Rusya'yla karşılaştırmam pek mümkün değil voleybol açısından. Çünkü orada pek oynamadım aslında ama diğer sporlarda olduğu gibi kadın voleybolunun bu kadar aktif olması ve bu kadar seyircisinin de olması kesinlikle çok önemli ve özellikle genç ya da yaşlı önemli değil, bu güçlü kadınları görmek bana heyecan veriyor" ifadelerini kullandı.

'ROCK VE METAL MÜZİK DİNLEMEYİ SEVİYORUM'

Marina Markova özel yaşamına dair, Müzik dinlemeyi, resim yapmayı ve okumayı seviyorum. Şu anda 4000 bir parçalık bir puzzle yapıyorum. Aslında ben normal bir kızım. RNB, Rock ve metal müzik dinlemeyi seviyorum. Favori yazarım ve kitabım ise Dostoyevski, suç ve ceza' diyerek sözlerini sonlandırdı.