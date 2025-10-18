Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Vakıfbank, Beşiktaş'ı set vermeden mağlup etti!
Giriş Tarihi: 18.10.2025 20:02 Son Güncelleme: 18.10.2025 20:04

Vakıfbank, Beşiktaş'ı set vermeden mağlup etti!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında VakıfBank, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında VakıfBank, sahasında Beşiktaş'ı set vermeden 3-0 yendi.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Mehmet Gül, Aylin Turnaoğlu

VakıfBank: Dangubic, Berka Buse Özden, Boskovic, Derya Cebecioğlu, Ogbogu, Cansu Özbay (Aylin Acar, Ayça Aykaç, Nehir Kurtulan, Cazaute, Selin Yener, Aylin Uysalcan, Teixeira)

Beşiktaş: Cansu Aydınoğulları, Leyva, Meliushkyna, Szczurowska, İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel (Buse Sonsırma Kayacan, Selin Adalı, Buket Gülübay, Selin Adalı, Kullerkann, Kurilo, Ceren Karagöl, Zeynep Üzen)

Setler: 25-19, 25-16, 25-19

Süre: 90 dakika (31, 26, 33)

