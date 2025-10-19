Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Alcaraz'ı yenen Sinner, 6 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu
Suudi Arabistan'da düzenlenen Six Kings Slam Turnuvası'nın finalinde İtalyan Jannik Sinner, İspanyol Carlos Alcaraz’ı 2-0 yendi.

Başkent Riyad'daki ANB Arena'da oynanan final maçında Sinner, dünya klasmanında zirvede yer alan rakibini 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Turnuvayı üst üste ikinci kez kazanan Sinner, 1,5 milyon dolar katılım, 4,5 milyon dolar şampiyonluk olmak üzere toplam 6 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu.

Üç gün süren turnuvada Sinner ve Alcaraz'ın yanı sıra Alexander Zverev, Novak Djokovic, Taylor Fritz ve Stefanos Tsitsipas mücadele ederken, sonuçlar ATP sıralamasına ve oyuncuların karşılıklı galibiyet-mağlubiyet istatistiklerine dahil edilmedi.

