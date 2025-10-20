Altın adam Toprak

11 yıl sonra son yarışta belirlenen Superbike şampiyonasında Toprak Razgatlıoğlu, 3. kez zafere ulaştı. Yaptığı kaza nedeniyle turun birincisi Bulega olsa da toplamda 616 puana erişen milli motosikletçi, rakibinin 16 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti. Bulega 606 puanla ikinci sırada kaldı. Kariyerinde 2021'de ilk kez Superbike'ta ipi göğüsleyen Toprak, ardından 2024'te ve son olarak da 2025'in en büyüğü oldu. Red Bull sporcusu, kariyerine gelecek sezon ise Moto GP'de devam edecek.



SORUMSUZLUK!

YARIŞTA Toprak Razgatlıoğlu'na yönelik hareket ortalığı karıştırdı. Ducati pilotu Bulega, ilk turda birinci sırada yer alan sporcumuza 3. ve 4. virajda müdahale ederek kaza yapmasına neden oldu. Toprak, yarış dışı kalırken komiserler incelemeye alsa da 'Sorumsuz sürüş' kararı verildi ancak sadece uzun tur cezası aldı. Liderliğe yükselen Bulega damalı bayrağı ilk gören isim oldu ve yarışı kazandı.





BAŞKAN ERDOĞAN TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Dünya Superbike şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu'nu tebrik etti. Erdoğan, "Yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.