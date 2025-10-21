Kung Fu Milli Takımı Çin’de dünya şampiyonu

MilliKung Fu Takımı, Çin'de düzenlenen 10. Dünya Şampiyonası'nda zirveye çıktı. Wushu Kung Fu Federasyonu'nun açıklamasına göre; Emeishan kentindeki organizasyonda Ay-Yıldızlılar, 8 ülke takımları arasında ortaya koyduğu performansla en yüksek puanı (9.08) alarak dünya şampiyonluğunu elde etti. Milli sporcular, ayrıca 66 ülkeden 1.069 sporcunun katıldığıYapılan açıklamada, "Sporcularımıza karşı kasıtlı ve planlı hakem haksızlıklarıyla ikinci ve üçüncü şampiyonluklarının engellenmesine karşın önemli zaferler elde ettik" ifadeleri kullanıldı.