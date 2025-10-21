Toprak: Bu ünvanı birlikte kazandık

2025 Dünya Superbike şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Türkiye'ye döndü. Üçüncü kez bu başarıyı yaşayan Red Bull sporcusu, havalimanında vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Soruları yanıtlayan Toprak, "Sezona çok iyi başlayamamıştık ama her geçen hafta kendimizi geliştirdik. Sonunda hedefimiz olan dünya şampiyonluğunu kazandık. 1 numara kullanmaya başladıktan sonra her şeyin yolunda gideceğini zannetmiyordum ama sonunda 1 numarayla da şampiyonluğu elde ettik. Şanssızlığımızı kırmış da olduk. Bu bizim dünya şampiyonluğumuz. Bu ünvanı hep birlikte kazandık" dedi. Toprak için havalimanındaki vatandaşlar, "Türkiye seninle gurur duyuyor" tezahüratları yaptı.