Voleybol Şampiyonlar Kupası zaferi Ziraat Bankkart’ın!

2025 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda şampiyon, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup Ziraat Bankkart oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de maçı izledi.