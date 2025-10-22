Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Beşiktaş set vermeden kazandı!
Giriş Tarihi: 22.10.2025 22:15

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

AA
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Bahçelievler Belediyespor'u 3-0'lık skorla yendi.

Siyah-beyazlılar bu sonuçla ligdeki ikinci galibiyetini elde ederken, Bahçelievler Belediyespor henüz galibiyetle tanışamadı.

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Tuncay Sevim, Mehmet Gül

Beşiktaş: Buket Gülübay, Kurilo, Meliushkyna, Szczurowska, İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel (Buse Sonsırma Kayacan, Ceren Nur Domaç)

Bahçelievler Belediyespor: Fatma Nur Yılmaz, Nikolova, Escamilla, Ergül Avcı, Merve Tanıl, Guerra (Sema Nur Özbilge Doluca, Dilara Yeşil, Eylül Durgun, Fulden Ural, Selin Çalışkan, Pelin Özkılıçcı, Eda Say)

Setler: 25-21, 25-18, 25-10

Süre: 71 dakika (27, 24, 20)

