Beşiktaş set vermeden kazandı!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Bahçelievler Belediyespor'u 3-0'lık skorla yendi.
Siyah-beyazlılar bu sonuçla ligdeki ikinci galibiyetini elde ederken, Bahçelievler Belediyespor henüz galibiyetle tanışamadı.
Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi
Hakemler: Tuncay Sevim, Mehmet Gül
Beşiktaş: Buket Gülübay, Kurilo, Meliushkyna, Szczurowska, İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel (Buse Sonsırma Kayacan, Ceren Nur Domaç)
Bahçelievler Belediyespor: Fatma Nur Yılmaz, Nikolova, Escamilla, Ergül Avcı, Merve Tanıl, Guerra (Sema Nur Özbilge Doluca, Dilara Yeşil, Eylül Durgun, Fulden Ural, Selin Çalışkan, Pelin Özkılıçcı, Eda Say)
Setler: 25-21, 25-18, 25-10
Süre: 71 dakika (27, 24, 20)