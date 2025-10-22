Önce ısınıp sonra kazanacağız

Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) üçüncü şampiyonluğunu elde eden ve bundan sonra MotoGP'de yarışacak olan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, yarışta motosikletin üzerinde tek başına olduğunu fakat arkasında büyük bir aile olduğunu vurgulayıp,dedi. Toprak'ı Superbike şampiyonu olarak yetiştirdiklerini söyleyen Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ise "Hem hayranları hem motor sporları dünyası onu bekliyordu.Bizim şu anda MotoGP kazanma hayalimiz yok. Önce MotoGP'ye ısınalım. 2027'de kurallar yeniden yazılacak, her markanın motosikleti sıfırdan yapılacak. 2026'da antrenmanlarımızı yapalım, 2027'de en köklü marka Yamaha inşallah en iyi motoru yapacak, Toprak da Allah'ın izniyle şampiyon olacak, planımız bu" diyerek yeni rotayı oluşturdu.