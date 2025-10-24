Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Formula 1'de sıradaki durak Meksika
Giriş Tarihi: 24.10.2025 10:26 Son Güncelleme: 24.10.2025 10:27

Formula 1'de sıradaki durak Meksika

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 20. yarışı Meksika Grand Prix'siyle devam edecek.

AA
Formula 1’de sıradaki durak Meksika

Başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 00.00, yarış ise aynı gün TSİ 23.00'te başlayacak.

F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda McLaren'den Oscar Piastri'nin 7, Lando Norris ve son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in 5'er, Mercedes pilotu George Russell'ın ise 2 galibiyeti bulunuyor.

Meksika Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Oscar Piastri (Avustralya): 346

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 332

3. Max Verstappen (Hollanda): 306

4. George Russell (Büyük Britanya): 252

5. Charles Leclerc (Monako): 192

Takımlar

1. McLaren: 678

2. Mercedes: 341

3. Ferrari: 334

4. Red Bull Racing: 331

5. Williams: 111

ARKADAŞINA GÖNDER
Formula 1'de sıradaki durak Meksika
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz