Haber turu

Kritik maç Çakır'ın!

Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı. Pazar günü lider Galatasaray'ın evinde Göztepe ile oynayacağı maçı Oğuzhan Çakır yönetecek. Cimbom, Çakır'ın görev aldığı karşılaşmalarda 1 kez kazanırken 2 defa berabere kaldı. 27 yaşındaki genç hakem, bu sezon ise Süper Lig'de 4 maç yönetti.

BUGÜN

20.00 F. Karagümrük- Kayserispor: Yasin Kol

YARIN

17.00 Kocaelispor-Alanyaspor: Mehmet Türkmen

20.00 Trabzonspor- Eyüpspor: Zorbay Küçük

PAZAR:

14.30 Antalyaspor-Başakşehir: Ümit Öztürk

17.00 Galatasaray-Göztepe: Oğuzhan Çakır

17.00 Gençlerbirliği-Konyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Adnan Deniz Kayatepe

PAZARTESİ:

20.00 Samsunspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan



TOPA İLHAM VEREN SİHİRBAZ!

ŞAMPİYONLAR Ligi'ndeki Türk düellosuna sahne olan Real Madrid-Juventus maçında gülen taraf İspanyollar olurken, Arda Güler galibiyette büyük rol oynadı. Kenan Yıldız'ın çabası ise İtalyanlar'a yetmedi. Maçın adamı seçilen Arda'ya İspanyol medyasından övgüler yağdı. Marca, "Muazzam bir iş çıkardı" derken "Xabi'nin 'as yıldızı' olarak yerini sağlamlaştırdı. Artık sadece sihir ve yetenek değil. Topla ilham verici, cömert ve presinde kararlı" ifadelerini kullandı. Mundo Deportivo'da ise "Arda, R.Madrid'in termometresi. Karar verme yeteneği, topu çıkarma becerisi ve olağanüstü sol ayağınına sahip" yorumunu yaptı.

EUROLEAGUE HAKEMİNE GÖZALTI

SIRBİSTAN devlet televizyonu RTS'nin haberine göre EuroLeaguede de görev yapan Hakem Uros Nikolic'in organize suç örgütüyle bağlantılı olabileceği şüphesiyle yürütülen uluslararası bir polis operasyonu kapsamında gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca polisin Sırp hakemin evinde yaptığı aramada 250 bin Euro nakit para ele geçirildiği kaydedildi. Bu arada konuyla ilgili toplamda 10 gözaltı olduğu bildirildi.

ARDA TURAN'A SON DAKİKA ŞOKU

ARDA Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi'nin 2. haftasında evinde Legia Varşova ile oynadıkları maçta uzatmalarda gelen golle 2-1 yıkıldı. Başa baş geçen mücadelede konuk ekibin golleri 16 ve 90+4. dakikalarda Augustyniak'tan geldi. Ukrayna ekibinin tek sayısını ise 61'de Meirelles kaydetti. Bu sonucun ardından Shakhtar'ın puanı 3'te kalırken Polonya temsilcisi de ilk galibiyetini elde etti.