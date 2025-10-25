Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Milli triatlet Sinem Francisca Tous, Asya Kupası'nda altın madalya kazandı
Giriş Tarihi: 25.10.2025 15:55

Milli triatlet Sinem Francisca Tous, Asya Kupası'nda altın madalya kazandı

Milli triatlet Sinem Francisca Tous, Malezya'da düzenlenen Asya Triatlon Kupası'nda madalya kürsüsünün zirvesinde yer aldı.

AA
Türkiye Triatlon Federasyonunun açıklamasına göre Kota Kinabalu kentindeki organizasyonda elit kadınlar kategorisinde 22 triatlet mücadele etti.

Sinem Francisca Tous, 1.03.10'luk süresiyle yarışı rakiplerinin önünde tamamladı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Milli triatlet, eylül ayında katıldığı Balkan Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen antrenör Zekeriya Yücetürk, Sinem'in son aylardaki performansıyla olimpiyat yolculuğunda önemli mesafe katettiğini belirtti.

