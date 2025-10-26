Sakat sakat yarıştı dünya 2.’si oldu

ÇİN'İN Wuxi şehrinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Elif Sude Akgül, gümüş madalya alarak yüzümüzü güldürdü. 49 kiloda yarışan Elif Sude, rakiplerini tek tek yenerek adını finale yazdırdı.Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, "Dünya Şampiyonası'nda ilk madalyamızı kazandık. Elif, çok büyük bir iş başardı. Sakatlığına rağmen bu seviyede yarışarak finale kadar geldi. Gümüş madalya kazandı ama gönüllerin şampiyonu oldu" ifadelerini kullandı.