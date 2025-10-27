Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Çin'de 2 madalya daha
Giriş Tarihi: 27.10.2025

Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Furkan Ubeyde Çamoğlu gümüş, Sude Yaren Uzunçavdar ise bronz madalya kazandı. 54 kiloda tatamiye çıkan Furkan, finalde Güney Koreli Eunsu Seo'ya mağlup olarak dünya ikincisi oldu. Son Avrupa şampiyonu 20 yaşındaki sporcumuz katıldığı ilk Dünya Şampiyonası'nda madalyaya ulaştı. Bayanlarda 73 kiloda mücadele eden Sude Yaren ise bronz madalya aldı. Önceki gün Elif Sude Akgül ile gümüş madalya kazanan Türkiye, Dünya Şampiyonası'ndaki madalya sayısını 3'e yükseltti.
