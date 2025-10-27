Çin’de 2 madalya daha

Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Furkan Ubeyde Çamoğlu gümüş, Sude Yaren Uzunçavdar ise bronz madalya kazandı.
54 kiloda tatamiye
çıkan Furkan, finalde Güney Koreli Eunsu
Seo'ya mağlup olarak dünya ikincisi oldu. Son
Avrupa şampiyonu 20 yaşındaki sporcumuz
katıldığı ilk Dünya Şampiyonası'nda madalyaya
ulaştı. Bayanlarda 73 kiloda mücadele eden
Sude Yaren ise bronz madalya aldı. Önceki gün Elif Sude Akgül ile gümüş madalya kazanan Türkiye, Dünya Şampiyonası'ndaki madalya sayısını 3'e yükseltti.