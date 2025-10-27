Emine Göğebakan ve Nafia Kuş Aydın, altın madalya kazandı!

Dünya Tekvando Şampiyonası, 181 ülkeden 989 sporcunun katılımıyla Çin'in Wuxi şehrinde devam ediyor.

Şampiyonanın dördüncü gününde Türkiye adına kadınlar 46 kiloda Emine Göğebakan, 73 kiloda Nafia Kuş ve erkekler 80 kiloda Yiğithan Kılıç, tatamiye çıktı.

Nafia Kuş Aydın, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra, ikinci turda Bulgaristan'dan Kalina Boyadzhieva, üçüncü turda Fildişi Sahili'nden Katherine Bathily, çeyrek finalde Polonya'dan Dagmara Haremza ve yarı finalde Büyük Britanya'dan Lauren Williams'ı yenerek finale yükseldi. Finalde Özbekistan'dan Svetlana Osipova'yı 2-1 mağlup eden milli sporcu, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu olmayı başardı.

EMİNE GÖĞEBAKAN, KATILDIĞI İLK DÜNYA ŞAMPİYONASINDA ZİRVEYE ÇIKTI

Emine Göğebakan, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Endonezya'dan Ni Kadek Heni, üçüncü turda İspanya'dan Violeta Diaz Arribas, çeyrek finalde Macaristan'dan Kamilah Salim ve yarı finalde Kazakistan'dan Aidana Kumartayeva'yı yenerek adını finale yazdırdı. Finalde bağımsız sporcu Milena Bekulova'yı da 2-0 mağlup eden Emine Göğebakan, katıldığı ilk dünya şampiyonasında zirveye çıktı.

Yiğithan Kılıç ise, ilk turda Kuveyt'ten Bader Elherais'i yendikten sonra kinci turda Burkina Faso'dan Faysal Sawadogo'ya mağlup olarak şampiyonaya veda etti. Daha önce Elif Sude Akgül ve Furkan Ubeyde Çamoğlu ile gümüş, Sude Yaren Uzunçavdar ile de bronz madalya kazanan Türkiye, böylelikle dünya şampiyonasındaki madalya sayısını 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 5'e yükseltti.

TTF BAŞKANI TANRIKULU: "ÇİFTE ŞAMPİYONLUK GURURU YAŞIYORUZ"

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, dünya şampiyonluğuna ulaşan sporcuları ve başarıda emeği geçenleri kutladı. Başkan Tanrıkulu, "Çifte dünya şampiyonluğu gururunu yaşıyoruz. Altın madalyanın geleceğini daha önce yarışan sporcularımız bize göstermişti. Gencecik çocuklarımız burada kürsüye çıkmayı başardılar. Bugün ise daha tecrübeli sporcularımızla altın madalyaya ulaştık. Hem de iki şampiyonluk birden elde ettik. Madalya sayımız 5'e ulaştı. Bu sayıyı artırmak istiyoruz. Dünya şampiyonu olan Nafia Kuş Aydın ve Emine Göğebakan ile birlikte bu başarıda emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Cumhuriyet Bayramı Haftası'nda bu şampiyonlukları ülkemize armağan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Şampiyonanın beşinci gününde kadınlar 67 kiloda İkra Kayır ve erkekler 68 kiloda Berkay Erer mücadele edecek.

BAKAN BAK'TAN MİLLİ TEKVANDOCULAR İÇİN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, kadınlar 46 kiloda altın madalya kazanan Emine Göğebakan ve +73 kiloda altın madalyanın sahibi olan Nafia Kuş Aydın'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 46 kiloda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan milli sporcularımız Emine Göğebakan ile +73 kiloda Nafia Kuş Aydın'ı yürekten kutluyorum. Her iki sporcumuzun başarısında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."