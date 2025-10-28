Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Halkbank, Galatasaray'ı set vermeden geçti!
Giriş Tarihi: 28.10.2025 22:10

Halkbank, Galatasaray'ı set vermeden geçti!

Halkbank, Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında evinde, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0'lık skorla mağlup etti.

Halkbank, Galatasaray’ı set vermeden geçti!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında Halkbank, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İsmail Yıldırım, Meryem Tekol Pelenk

Halkbank: Ulaş Kıyak, Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Sokolov, Hidalgo, Ertuğrul Gazi Metin (Volkan Döne, Arda Bostan, Hofer)

Galatasaray HDI Sigorta: Arslan Ekşi, Jaeschke, Ahmet Tümer, Patry, Maar, Doğukan Ulu (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Gökçen Yüksel, Can Koç, Wright)

Setler: 25-23, 25-20, 27-25

Süre: 98 dakika (32, 26, 40)

Halkbank, Galatasaray'ı set vermeden geçti!
