Haber hattı

B Ligi'nde yola devam

A Milli Kadın Futbol Takımımız, Uluslar B Ligi play-out rövanş maçında Gürsel Aksel Stadyumu'nda Kosova'yı 3-0 mağlup etti. Golleri Melike Pekel, Kader Hançar ve Busem Şeker kaydetti. İlk müsabakayı da 4-0 kazanan Milliler, B Ligi'nde kalmayı başardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Milliler'i tebrik etti. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın aracılığıyla takımla konuşan Başkan Erdoğan, "A Milli Kadın Futbol Takımımızı 4-0'ın rövanşında 3-0 kazandığı için tebrik ediyorum. Bu başarının tekrarını sizlerden bekliyorum" ifadelerini kullandı.

EuroLeague Antalya'da

ANTALYA, tarihinde ilk kez EuroLeague maçına ev sahipliği yapacak. Anadolu Efes ile Bayern Münih arasında 14 Kasım Cuma günü saat 20.00'de oynanacak masabaka Corendon Turizm Grubu'nun ev sahipliğinde Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün destekleriyle 10 bin kişilik Antalya Spor Salonu'nda oynanacak.

Gençlerde Demirel devri

G.Birliği'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı. 10 haftada 8 puanla 15. sırada yer alan Başkent ekibi, Volkan Demirel ile prensip anlaşmasına vardıklarını da duyurdu.