İslami Dayanışma Oyunları: A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kadrosu ve maç programı belli oldu!

Giriş Tarihi: 29.10.2025 13:38

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek 2025 İslami Dayanışma Oyunları kadrosu ve maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 İslami Dayanışma Oyunları kadrosu ve maç programını duyurdu. Organizasyonun grup etabı karşılaşmaları, 4-11 Kasım tarihlerinde oynanacak.

Türkiye'nin, 2025 İslami Dayanışma Oyunları kadrosu ve maç programı (TSİ) şöyle:

Pasör: Dilay Özdemir, Eda Kafkas

Pasör çaprazı: Defne Başyolcu

Orta oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy

Smaçör: Aslı Tecimer, Ayşe Çürük, Ege Melisa Bükmen, Liza Safronova, Merve Nur Öztürk

Libero: Selin Adalı

Maç programı

4 Kasım Salı:

16.00 Türkiye-İran

6 Kasım Perşembe:

16.00 Türkiye-Afganistan

9 Kasım Pazar:

16.00 Türkiye-Azerbaycan

11 Kasım Salı:

13.00 Türkiye-Tacikistan

