Haber turu

KITALARI BİRLEŞTİREN MARATONDA 47. YIL

İstanbul Maratonu 47. kez düzenlendi, halk koşusu köprüde renkli görüntülere sahne oldu

Geleneksel İstanbul Maratonu dün büyük coşku ile gerçekleştirildi. Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu ünvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından 'Gold Label' kategorisinde yer alan maraton, 47'nci kez düzenlendi. Maratonun 8 kilometrelik halk koşusu, Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü metrobüs durağının yanından başladı. Binlerce kişinin katıldığı yarışta vatandaşlar köprünün üzerinde hatıra fotoğrafları çektirip İstanbul Boğazı'nda köprü üzerinde koşmanın keyfini çıkardı. Parkur Tüpraş Stadı önünde tamamlandı.



ŞAMPİYONA 50 BİN DOLAR

Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Erkeklerde birinci olan Rhonzas Lokitam Kilimo ile kadınlarda birinci olan Bizuager Aderra 50'şer bin dolarlık para ödülünün sahibi oldu. Kadınlarda zafere ulaşan Etiyopyalı Aderra 42.195 km'lik parkuru 2 saat 26 dakika 19 saniyede tamamladı. Erkeklerde zafere ulaşan Kenyalı Rhonzas Lokitam Kilimo ise 2 saat 10 dakika 12 saniyelik derecesiyle birinci oldu.

FİLİSTİN'E DESTEK, İSRAİL'E TEPKİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, açtıkları pankart ve atkılarla Filistin'e de destek verdi. Halk koşusunda Filistin'e destek için atkılar takan vatandaşlar katliama sessiz kalınmaması için çağrıda bulundular.



F.BAHÇE BEKO MERSİN'İ YIKTI

TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Mersin Spor'u 87-78 mağlup etti. Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan mücadelede periyotlar 22-17, 20-28, 15-20 ve 21-22 sona erdi. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler ligde 5. galibiyetini alırken Mersin Spor 4. yenilgisini yaşadı. Maçın en skoreri 19 sayıyla Akdeniz ekibinden Anthony Cowan Jr olurken F.Bahçe'de ise Tarık Biberovic 18 sayı kaydetti. Bir sonraki maçta Kanarya, Büyükçekmece'yi ağırlayacak. Mersin ise G.Saray'a konuk olacak.



TFF 2. LİG'DE ŞOK! MERMILI MESAJ

Geçtiğimiz hafta yaşanan hakemlerin bahis skandalı sonrasında Türk futbolunda deprem yaşanırken bir skandal daha ortaya çıktı. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor- Beyoğlu Yeniçarşı maçı öncesi konuk takımın soyunma odasına mermi bırakıldı. İstanbul temsilcisinin başkanı İskender Karadeniz, olayı Şanlıurfaspor yetkilileri ile de paylaştıklarını belirtirken, "Yönetici arkadaşlarımız ve teknik direktörümüz Cihat Arslan, soyunma odalarındaki bir koltuğun üstüne bir adet mermi bırakıldığını bana bildirdiler. Hemen merminin fotoğrafını çekmelerini ve maçın temsilcileri Celalettin Yavuz ile Burak Uğurlu'ya durumu bildirip tespit yaptırmalarını istedim. Temsilcileri olaydan haberdar etmişler ve polise de gerekli şikâyeti yapmışlar" dedi.



ALPEREN COŞTU HOUSTON KAZANDI

NBA'de Houston Rockets, deplasmanda Boston Celtics'i 128-101 mağlup ederken milli basketbolcumuz Alperen Şengün maça damgasını vurdu. 30 dakika sahada kalan Alperen, 16 sayı, 10 ribaunt, 9 asistle oynarken 1 asistle triple-double'ı kaçırdı. Üst üste üçüncü galibiyetini alan Houston Rockets'ta Kevin Durant 26, Amen Thompson 17 sayı attı.