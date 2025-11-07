Erdoğan’a teşekkür

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu, 2025 yılında 60. yılını kutlayan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel bir hediye sundu. Bakan Osman Aşkın Bak'ın bakanlığında; federasyon başkanı Emin Müftüoğlu ve yöneticilerin yer aldığı heyet, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun kupası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için özel tasarlanan bisikletin takdimini gerçekleştirdi. Müftüoğlu, "Cumhurbaşkanımızın spora ve özellikle bisiklete verdiği destek, Türkiye'de bisiklet sporunun gelişimine büyük katkı sağlıyor" dedi.