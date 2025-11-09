6. İslami Dayanışma Oyunları: Kadın Milli Takımı, Azerbaycan’ı mağlup etti!

6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kadın Voleybol Milli Takımı ile Azerbaycan, Boulevard SEF Arena'da karşılaştı. Oynanan maçta ilk seti 25-12, ikinci seti 25-8 ve üçüncü seti de 25-10 alan ay-yıldızlı takım, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Organizasyonda 3'te 3 yapan Kadın Voleybol Milli Takımın tek devreli lig usulüne göre oynanan karşılaşmalar sonunda ilk 2 sırada yer alması kesinleşti ve finale yükselmeyi de garantiledi.

Kadın Voleybol Takımı, 11 Kasım Salı günü saat 13.00'te dördüncü maçında Tacikistan ile karşılaşacak.