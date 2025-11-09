Agresif yönümü herkes görecek!

Türk tenisi ve kariyeri için ilklere imza attığı bir sezonu geride bırakan milli tenisçi Zeynep Sönmez, bir anda tüm gözleri üzerine çevirdi… Wimbledon'daki performansıyla bir grand slam turnuvasında teklerde 3. tura yükselen ilk Türk tenisçi olmayı başaran, aynı zamanda bir sezonda 4 büyük turnuvada da ana tabloda yer alan ilk Türk kadın tenisçi ünvanını alan 23 yaşındaki Zeynep,
çalışma metotları ve yeni sezon planlarını şöyle anlattı:
Önceki yıla göre oyunumda en göze çarpan değişiklik bence servisimde oldu. Servis yüzdem ve servisimden puan çıkarma yüzdem yükseldi. Agresif ve defansif oyunu daha iyi harmanlamak istiyorum.
İki yönümü de aynı anda kortta kullanabilecek şekilde bir oyun tasarlamak istiyorum.
Maçlardan önce her oyuncu gibi gergin olabiliyorum. Ailem yanımda değilse annemle, küçük kuzenlerimle görüntülü konuşmayı çok seviyorum, beni rahatlatıyor.
Ondan sonra kulaklıklarımı takar, müzik dinlerim.
KOLAY TURNUVA KOVALAMAM
Sene başında ekibime, 'Tenisin en iyi seviyesini görmek istiyorum' demiştim. O yüzden yıl boyunca hiç kolay turnuva kovalamadık.
En iyi hangi turnuva varsa ona gitmeye çalıştık. Neler yapabileceğimi, kapasitemi test etmek istedim.
Dünya sıralamasında ilk 70'e girdim ancak sezonun son bölümünde 113'üncülüğe kadar geriledim. Tekrar ilk 100'e girmek istiyorum ama uzun vadeli hedefler koymuyorum kendime.
Tabii ki büyük hayallerim var fakat rakamsal ve zamansal hedeflerim yok.