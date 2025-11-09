Agresif yönümü herkes görecek!

Türk tenisi ve kariyeri için ilklere imza attığı bir sezonu geride bırakan milli tenisçi Zeynep Sönmez, bir anda tüm gözleri üzerine çevirdi…çalışma metotları ve yeni sezon planlarını şöyle anlattı:Önceki yıla göre oyunumda en göze çarpan değişiklik bence servisimde oldu. Servis yüzdem ve servisimden puan çıkarma yüzdem yükseldi.İki yönümü de aynı anda kortta kullanabilecek şekilde bir oyun tasarlamak istiyorum.Maçlardan önce her oyuncu gibi gergin olabiliyorum.Ondan sonra kulaklıklarımı takar, müzik dinlerim.Sene başında ekibime, 'Tenisin en iyi seviyesini görmek istiyorum' demiştim.En iyi hangi turnuva varsa ona gitmeye çalıştık. Neler yapabileceğimi, kapasitemi test etmek istedim.Dünya sıralamasında ilk 70'e girdim ancak sezonun son bölümünde 113'üncülüğe kadar geriledim.Tabii ki büyük hayallerim var fakat rakamsal ve zamansal hedeflerim yok.