Atıcılıkta tarih yazdılar!

Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası'na katılan milli atıcılarımız Damla Köse ile Mert Nalbant, karışık takım 10 metre havalı tüfek kategorisinde bronz madalya kazandı. Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen organizasyonun ikinci gününde karışık takım 10 metre havalı tüfek yarışmaları yapıldı. Elemelerde 634.2 puanla 3. sırayı alan Damla-Mert ikilisi, bronz madalya maçında İtalyan Carlotta Salafia-Danilo Dennis Sollazzo ikilisini 16-10 mağlup etti.
Türkiye böylece dünya şampiyonası tarihinde karışık takım 10 metre havalı tüfek kategorisindeki ilk madalyasını alarak büyük bir başarı elde etti.