Tüm dünyaya örneğiz

Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen spor zirvesinde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak açıklamalarda bulundu. Bu zirvenin Türk sporunun vizyonunu ortaya koyması açısından da çok önemli bir platform olduğunu belirten Bakan Bak, Türkiye'nin sporda yaptığı dönüşümde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük katkısı olduğunun da altını çizdi.diyen Dr. Osman Aşkın Bak şöyle devam etti: "Türkiye bugün spor altyapısı bakımından dünyanın en modern tesislerine sahip ülkelerden biridir. Bu altyapının karşılığını uluslararası başarılarla almaya başladık.""2025 yılı Türk sporu açısından çok önemli yıl oldu. Kadın voleybol milli takımımız Dünya Şampiyonası'nda final oynadı. Erkek voleybol takımımız ise en genç kadro olarak dünya sıralamasında ilk altıya girdi. Bu büyük bir gurur. Basketbolda da çok önemli işler yapıldı, ciddi yatırımlar hayata geçirildi. Geçtiğimiz yıl Avrupa'nın ve dünyanın en önemli basketbol merkezlerinden birini, Basketbol Gelişim Merkezi'ni açtık.Üç ayrı altyapı salonu, A Milli Takımımıza kamp imkânı sunan bölümü, 1500 kişilik tribünü, oteli ve basketbol lisesiyle tam bir kompleks. Merkezin kalbinde ise 10 bin kişilik modern bir basketbol salonu bulunuyor. Bu yapı, Türk basketbolunun geleceği açısından çok büyük bir kazanım."