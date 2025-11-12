Turkuvaz’da dev buluşma!

Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen ve sporun lider isimlerini buluşturan Turkuvaz Medya Spor Zirvesi dün gerçekleştirildi. Geniş katılım ile düzenlenen zirvede fikirler paylaşılırken, spor dünyasının kritik isimleri spor gündemi ile ilgili bilgilerini aktardı. T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Ultra-Maraton Yüzücüsü Bengisu Avcı, F.Bahçe eski yöneticisi Hakan Safi ve spor dünyasının önemli isimlerinin yer aldığı zirvenin açılış konuşmasını A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin yaptı.Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'ne sponsorlardan da destek vardı. Ana Sponsorlar; İddaa, Safiport, TFF, Trendyol, Türk Telekom, Ziraat Bankası olurken destek sponsorları ise Ekmas, Eminevim, Kiğılı, Sarıyer Kola olarak yer aldı...Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile G.Saray Başkanı Dursun Özbek, fikir alışverişinde bulundu...Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile sohbet etti...Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a ödülünü A Kanallar Genel Müdürü Abdulhalik Çimen verdi.Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi, Yazılı Medya Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman ve Turkuvaz Medya Görsel Medya Reklam Grup Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Didem Ural Gücüm de zirveyi takip etti...FOTOMAÇ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan ödül töreninin açılış konuşmasını yaptı ve TFF Başkanı'na plaketini sundu.Turkuvaz Medya Grubu'nun 5.Levent'teki yerleşkesinde yapılan zirveye Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Av. Doç. Dr. Safa Koçoğlu ile Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kamil Hilal Suerdem de katlıdı.F.Bahçe'nin bir önceki yönetiminde görev alan Safiport Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, Türk sporunda büyük dönüşüm yaşandığını ve kendilerinin de şirket olarakKerem Aktürkoğlu transferine de değinen Safi, "Hayat hikâyesi bana çok benziyor.Törenin açılış konuşmasını A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin gerçekleştirdi. Turkuvaz Medya Grubu'nun Türk sporunun gelişimine katkı vermeye devam ettiğini belirten Bilgin, şöyle devam etti:UEFA Gençlik Ligi'nde final oynayarak ülkemizin göğsünü kabartan Trabzonspor'un U19 takımının hocası Eyüp Saka, yılın fark yaratan teknik direktörü ödülünü aldı. "Hem sahada hem de karakterde şampiyon yetiştiriyoruz" diyen Saka,dedi.