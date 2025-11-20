Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Beşiktaş, Aras Kargo'ya kaybetti
Beşiktaş, Aras Kargo'ya kaybetti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Aras Kargo, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Aras Kargo, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Tuncay Kandemir, Necmi Avcı

Aras Kargo: Özge Nur Çetiner, Aslıhan Kılıç, Hazal Selin Uygur, Kalandadze, Gamboa, Anthouli (Simay Kurt, Smrek, Sude Taşbaş, Buse Melis Kara)

Beşiktaş: Zeynep Sude Demirel, Szczurowska, Meliushkyna, Buket Gülübay, Leyva, İdil Naz Başcan (Buse Sonsirma Kayacan, Cansu Aydınoğulları, Kullerkann, Kurilo, Ceren Nur Domaç)

Setler: 25-19, 25-15, 25-20

Süre: 89 dakika (32, 26, 31)

