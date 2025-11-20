Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri VakıfBank, Kuzeyboru'ya set vermedi
Giriş Tarihi: 20.11.2025 18:23

VakıfBank, Kuzeyboru'ya set vermedi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında VakıfBank, konuk ettiği Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti.

AA
VakıfBank, Kuzeyboru’ya set vermedi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında VakıfBank, konuk ettiği Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Tuncay Sevim, Kübra Gül Çiftçi Biçer

VakıfBank: Sıla Çalışkan, Cazaute, Berka Buse Özden, Boskovic, Markova, Deniz Uyanık (Ayça Aykaç)

Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Smarzek, Ayşe Çürük, Strunjak (Dilek Kınık Ekşi, Centka-Tietianiec, Ege Melisa Bükmen, Lila Şengün, Aleyna Sevim, Nilsu Şen)

Setler: 25-19, 25-16, 25-14

Süre: 71 dakika (26, 22, 23)

ARKADAŞINA GÖNDER
VakıfBank, Kuzeyboru'ya set vermedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz