Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları’nı 155 madalya ile zirvede kapattı

6'ncı İslami Dayanışma Oyunları 14'üncü gün müsabakalarının ardından sona erdi. Son günde para halter, güreş ve hentbol branşlarında Türkiye, 1 altın ve 4 bronz madalyanın sahibi oldu. 72 altın, 44 gümüş, 39 bronz olmak üzere toplamda 155 madalya kazanan Türkiye, oyunları üst üste ikinci kez zirvede tamamladı.

Kadın Hentbol Milli Takımı, İslami Dayanışma Oyunları finalinde Kazakistan'ı 34-31 mağlup ederek Konya 2021'den sonra üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Para halterde Besra Duman kadınlar hafif sıklette 120kg'luk kaldırışıyla, Abdullah Kayapınar ise erkekler hafif sıklette 178kg'luk kaldırışıyla bronz madalya kazandı. Güreş erkekler serbest stil 86kg'da Türkiye'yi temsil eden Osman Göçen ve 125kg'da da Hakan Büyükçıngıl bronz madalya sahibi oldu.

Öte yandan İslami Dayanışma Oyunları kapanış töreniyle sona erdi. Kapanış töreninde Türk bayrağını, oyunlarda altın madalya kazanan milli sporculardan Furkan Yaman ile Ceren Demirçelen taşıdı.