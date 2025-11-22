Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Fenerbahçe Medicana, Alanya Belediyespor'a set vermedi
Giriş Tarihi: 22.11.2025 16:07

Fenerbahçe Medicana, Alanya Belediyespor'a set vermedi

Efeler Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Medicana, ON Hotels Alanya Belediyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu

Hakemler: Yavuz Akdemir, Pınar Elma

ON Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Uğur Kılınç, Batuhan Avcı, Çağatay Durmaz, Saadat, Marshall (Zeka Çağatay Kır, Burak Çevik, Abdullah Çam, İrfan Çetinkaya, Azizcan Ataoğlan, Furkan Dur)

Fenerbahçe Medicana: Ngapeth, Barthelemy, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Drzyzga (Burutay Subaşı, Galvez, Mustafa Cengiz, Yiğit Gülmezoğlu, Halil Kurtuluş, Franca)

Setler: 24-26, 15-25, 23-25

Süre: 91 dakika (34, 23, 34)

