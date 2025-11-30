Dünyaya gücümüzü gösterdik

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde oynanan 2023 FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu.
Filenin Sultanları, 2019 ve 2025 yıllarında ise CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nı ikinci tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlar 69 kiloda ringe çıktı. Finalde Çinli rakibi Hong Gu'yu mağlup ederek altın madalya kazandı. Busenaz bu zaferiyle Türkiye'ye olimpiyatlar boksta altın madalya kazandıran ilk kadın sporcu oldu.
Milli sporcumuz, ülkemize üç kez de (2019/2022/2025) dünya şampiyonluğu gururunu yaşattı. Ayşe Begüm Onbaşı
2021 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda bireysel kategoride altın madalya elde etti. Onbaşı, bu üstün başarısıyla Türkiye'ye aerobik cimnastikte dünya şampiyonluğu getiren ilk kadın sporcusu olarak adını tarihe kazıdı.
Gururumuz Ayşe Begüm, organizasyonun da en iyi sporcusu oldu.