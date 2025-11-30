Dünyaya gücümüzü gösterdik

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde oynananFilenin Sultanları, 2019 ve 2025 yıllarında ise CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nı ikinci tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlar 69 kiloda ringe çıktı. Finalde Çinli rakibi Hong Gu'yu mağlup ederek altın madalya kazandı.Milli sporcumuz, ülkemize üç kez de (2019/2022/2025) dünya şampiyonluğu gururunu yaşattı.2021 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda bireysel kategoride altın madalya elde etti.Gururumuz Ayşe Begüm, organizasyonun da en iyi sporcusu oldu.