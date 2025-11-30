İsviçre'de 10 numara zafer olsun!

A Milli Basketbol Takımı, Dünya Kupası yolunda ikinci maçına çıkıyor. 12 Dev Adam, Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda bugün İsviçre'ye konuk olacak. Karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Son 10 maçta 9 galibiyet elde eden Ay-Yıldızlılar, 2'de 2 yaparak kayıpsız devam etmeyi hedefliyor. Sağ ayak bileğinden sakatlanan Onuralp Bitim aday kadrodan çıkarıldı. Rakip İsviçre, ilk müsabakasında Sırbistan'a 90-86 mağlup olmuştu.

VAKIFBANK'A YAN BAKILMIYOR

VODAFONE Sultanlar Ligi'nin son şampiyonu VakıfB ank, bu sezonki kusursuz performansına devam ediyor. Sahasında ağırladığı Göztepe'yi set vermeden 3-0 mağlup etti ve 8'de 8 yaptı. İlk iki seti 25-22'lik skorla zorlanarak kazanan sarı-siyahlı takım, final oyununu ise 25-14 ile rahat bitirdi. 22 sayıyla maçın en askorer ismi olan Tijana Boskovic, galibiyette büyük rol oynadı.

F.BAHÇE DERBİDE KARTAL'I 7 BİTİRDİ

HALKBANK Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta derbiye sahne oldu. Fenerbahçe Opet, sahasında konuk ettiği Beşiktaş BOA'ya fark attı ve parkeden 107-78 galip ayrıldı. Devreyi 51-40 önde bitiren sarı-lacivertli takım, ikinci yarıda da hız kesmedi. Savunmada sağlam duran, hücumda da coşan Kanarya, karşılaşmayı farklı kazanarak 7'de 7 yaptı ve maç eksiğiyle liderliğini sürdürdü. Öte yandan Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kocaeli Kadın Basketbol Takımı'nın ligden çekildiğini ve karşılaşmayı 20-0 hükmen kazandığını duyurdu. Diğer maçta ise Ormanspor, Çanakkale'yi 83-63 yendi.