Eczacıbaşı, Olympiakos’a kaybetti

Giriş Tarihi: 3.12.2025 00:14

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında, deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiacos Piraeus’a konuk oldu. Turuncu beyazlı ekip rakibine 21-25, 25-16, 19-25, 26-24 ve 18-16’lık skorlarla 3-2 mağlup oldu.

Voleybolda CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 3-2 mağlup oldu.

Bu sonuçla Eczacıbaşı, gruptaki ilk yenilgisini yaşadı. Olympiakos ise ilk galibiyetini elde etti.

Salon: Melina Merkouri Rentis

Hakemler: Dobromir Dobrev (Bulgaristan), Maciej Twardowski (Polonya)

Olympiakos: Stevanovic, Di Iulio, Vanjak, Terzoglou, Kubura, Coneo (Sampati, Oikonomidou, Emmanouilidou, Fakopoulidou, Iliopoulou, Artakianou)

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack-Kisal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak (Simge Aköz, Meliha Diken, Maglio)

Setler: 21-25, 25-16, 19-25, 26-24, 18-16

Süre: 133 dakika (28, 23, 25, 34, 23)

