Giriş Tarihi: 7.12.2025 19:15

4 saat süren maçta Göztepe, Beşiktaş'ı mağlup etti

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Göztepe, sahasında Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Mücadele Taraftarların küfürlü tezahüratları ve sahaya yabancı madde atılması nedeniyle bir süre durdu.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Göztepe, sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

Taraftarların küfürlü tezahüratları ve sahaya yabancı madde atılması nedeniyle bir süre duran maç, seyircisiz devam edip yaklaşık 4 saat sürdü.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Akif Kabak, Gani Arslan

Göztepe: Hollock, Emine Arıcı, Nur Sevil Gökbudak, Scuka, İlayda Uçak, Rotar (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Atkinson, Sude Hacımustafaoğlu, Nazlı Eda Kafkas, Haneline)

Beşiktaş: İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel, Julia, Kurilo, Meliushkyna, Buket Gülübay (Buse Sonsırma Kayacan, Ceren Nur Domaç, Kullerkann, Merve Tanıl)

Setler: 20-25, 25-23, 25-23, 18-25, 15-10

Süre: 234 dakika

